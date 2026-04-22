Rocchi | Corretto il rigore non il rosso a Lobotka

Durante la partita tra Lazio e Napoli, è stato assegnato un rigore alla squadra ospite, episodio che ha suscitato discussioni sulla decisione arbitrale. L'allenatore del Napoli ha commentato l'episodio, mentre un ex arbitro ha dichiarato che il rigore è stato correttamente concesso. Tuttavia, ha anche espresso il proprio parere riguardo alla decisione di non estrarre il cartellino rosso nei confronti di un calciatore del Napoli.

L’episodio del rigore assegnato alla Lazio contro il Napoli non ha lasciato particolari dubbi sulla concessione del penalty. Più acceso, invece, è stato il dibattito sull’eventuale provvedimento disciplinare nei confronti di Stanislav Lobotka, dopo il fallo su Noslin. Durante la gara, Mattia Zaccagni ha chiesto con insistenza il cartellino rosso per il centrocampista azzurro. L’arbitro Zufferli, però, ha confermato la propria scelta anche dopo il controllo del VAR, limitandosi alla concessione del rigore senza ulteriori sanzioni pesanti. A fare chiarezza sull’episodio è stato Gianluca Rocchi, intervenuto a Open VAR su DAZN. Il designatore arbitrale ha spiegato che la valutazione tecnica è stata considerata corretta, sia per la dinamica dell’azione sia per l’applicazione della norma disciplinare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rocchi: “Corretto il rigore, non il rosso a Lobotka” Notizie correlate Leggi anche: Inter-Atalanta, corretto assegnare il gol di Krstovic. Però il rigore per l’Inter c’era: Rocchi rimanda Manganiello Leggi anche: Moviola Como Fiorentina: corretto il rigore e il rosso a Morata, Parisi e Jesus Rodriguez rischiano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I casi arbitrali della 33^ giornata, Rocchi: Corretto il rigore per la Lazio, il gol di Baschirotto...; Como-Inter, la MOVIOLA: Bonny su Nico Paz, è rigore. Marelli: Il fallo non c'era; Torna il Rocchi Horror Show: in Como-Inter andava tolto il rigore su Nico Paz, è il 30º errore riconosciuto in 32 giornate; Torna il Rocchi Horror Show: 30° errore riconosciuto in 32 giornate. Rocchi: Corretto il giallo a Lobotka, c’è contesa del palloneGianluca Rocchi, intervenuto ad Open Var su Dazn, ha parlato dell'episodio visto in Napoli-Lazio in cui Zufferli assegna il rigore ai biancocelesti per fallo di Lobotka su Noslin, in ... tuttojuve.com Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka...Le spiegazioni del designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B sugli episodi più dubbi dell'ultima giornata di Serie A a Open Var ... corrieredellosport.it #SerieA - Polemica sugli episodi mostrati a OpenVar: il designatore #Rocchi scegli tre casi semplici per fare i complimenti agli arbitri, ignorando quelli più interessanti sulle partite di #Inter, #Juventus e #Milan - facebook.com facebook #SerieA - Polemica sugli episodi mostrati a #OpenVar: il designatore #Rocchi scegli tre casi semplici per fare i complimenti agli arbitri, ignorando quelli più interessanti sulle partite di #Inter, #Juventus e #Milan... con @maugirzio_russo x.com