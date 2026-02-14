Moviola Como Fiorentina | corretto il rigore e il rosso a Morata Parisi e Jesus Rodriguez rischiano

Durante la partita tra Como e Fiorentina, l’arbitro ha assegnato un rigore e ha espulso Morata, decisioni che sono state confermate dalla revisione al VAR. Nel corso dell’incontro, anche Parisi e Jesus Rodriguez rischiano di essere sanzionati per comportamenti ritenuti fallosi. La revisione delle immagini ha evidenziato come le decisioni prese in campo siano risultate corrette, anche se hanno sollevato discussioni tra i tifosi.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI Adani difende Allegri: «Non fatevi ingannare dal risultato! Col Pisa ha meritato e se Fullkrug segna quel rigore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Como Fiorentina: corretto il rigore e il rosso a Morata, Parisi e Jesus Rodriguez rischiano LIVE Alle 15 Como-Fiorentina: Fabregas da fiducia a Morata, Parisi in vantaggio su Gosens Alle 15, Como e Fiorentina si affrontano in diretta: Fabregas dà fiducia a Morata, mentre Parisi supera Gosens. Il Como perde contro la Fiorentina: rosso per Morata, che salterà il recupero con il Milan Alberto Morata ha ricevuto un rosso diretto durante la partita tra Como e Fiorentina, causato da un fallo su un avversario. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Como-Fiorentina, moviola: la sceneggiata di Parisi, la follia di Morata, il caos sui rigori, cosa ha detto Vanoli sul rossoUn’ora quasi tranquilla poi si è scatenato l’inferno al Sinigaglia per l’arbitro Marchetti. Protesta il Como che si è visto assegnare un penalty contro per un contatto non troppo evidente, ha ... sport.virgilio.it Quando si gioca Como - Fiorentina?Segui in diretta il tabellino di Como-Fiorentina. Scopri Statistiche e Numeri della Partita di Serie A 2025/2026 aggiornati in tempo reale. sport.virgilio.it Moviola #PisaMilan, l’arbitro #Fabbri a dir poco DISASTROSO. #Marelli: “Tocco leggerissimo di #Rabiot con Piccinini che accentua, #Fabbri doveva lasciar correre. Poi nervosismo e rosso che porteranno il francese a saltare #Milan-Como” Ed inoltre Adrien # x.com Corriere dello Sport: “Manganiello, errore grave. Ramon due volte rosso” Il giorno dopo Napoli-Como, l’analisi della moviola del Corriere dello Sport è durissima nei confronti di Gianluca Manganiello, valutato con un 4 in pagella. “Errore grave nella gara di Ma facebook