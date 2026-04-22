Rocca | Sui rifiuti assistiamo a scempio anni precedenti ok al Piano

Il rappresentante della regione ha dichiarato che si sta assistendo a uno scempio riguardo ai rifiuti, rispetto agli anni precedenti, e ha espresso l’auspicio che il piano approvato in delibera venga approvato entro sei-otto mesi. La discussione riguarda la gestione dei rifiuti e l’attuazione di un nuovo piano regionale, con tempi previsti per la sua definitiva approvazione.

AGI - "Ci auguriamo l'approvazione del piano approvato in delibera entro i prossimi 6-8 mesi". è la previsione indicata dall'assessore regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, in apertura della presentazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti (Prgr Lazio 2026-2031), illustrato in Regione Lazio insieme al presidente Francesco Rocca e al direttore della direzione regionale Rifiuti, Wanda D'Ercole, e approvato alla presenza di tutta la giunta regionale. Il Piano punta, per la prima volta, a portare il Lazio alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e alla completa autosufficienza per trattamento e smaltimento, a 13 anni dalla cessazione dei conferimenti presso la discarica di Malagrotta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rocca: "Sui rifiuti assistiamo a scempio anni precedenti, ok al Piano" Notizie correlate Rifiuti: Rocca, 22 aprile piano in giunta regionale, poi confronto con territoriIl 22 aprile si terrà una seduta straordinaria della giunta regionale, durante la quale sarà approvato il piano rifiuti per il Lazio. Bari, lo scempio a Pane e Pomodoro: spiaggia invasa dai rifiutiL’arrivo della primavera e le prime temperature miti hanno spinto numerosi cittadini verso il litorale di Bari, ma il risveglio della spiaggia di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Rifiuti: Rocca, 22 aprile piano in giunta regionale, poi confronto con territoriIl 22 aprile il presidente Francesco Rocca presenterà il nuovo piano rifiuti del Lazio in una giunta straordinaria. romadailynews.it Rocca, 'mercoledì ok a piano rifiuti Lazio, parte confronto con i territori'Il 22 aprile avremo una Giunta straordinaria in cui approveremo il piano rifiuti ma non sarà il verbo. Si aprirà una fase di confronto con i territori. (ANSA) ... ansa.it