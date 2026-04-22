Rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Arezzo 2 denunciati

Ieri pomeriggio ad Arezzo si è verificato un inseguimento tra alcune auto nelle vie del centro. Una volante ha intercettato un veicolo sospetto vicino a un supermercato intorno alle 18, dando il via a un inseguimento che si è concluso con due persone denunciate. La scena si è protratta per diverse strade, coinvolgendo più veicoli e attirando l’attenzione dei passanti. La polizia ha poi fermato i due soggetti, che sono stati portati in questura.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Arezzo ieri pomeriggio. Verso 18 una volante ha notato un'auto sospetta davanti ad un supermercato. Quando gli agenti hanno intimato l'alt agli occupanti del mezzo, l'auto ha accelerato dandosi alla fuga verso il centro cittadino, compiendo una serie di manovre pericolose, inseguita dalla pattuglia. Dopo un tentativo di speronamento i poliziotti hanno visto il passeggero del veicolo in fuga gettare qualcosa dal finestrino. La fuga è proseguita fino a quando in via Baldaccio il mezzo è stato stato fermato e i due occupanti, di origini peruviane, sono stati portati in questura e sottoposti ad accertamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Arezzo, 2 denunciati Notizie correlate Scappano con l'auto a folle velocità per le vie del centro. Fermati e denunciatiOperazione della Polizia di Stato di Arezzo nella giornata di lunedì 20 aprile, con le volanti e la Divisione Anticrimine impegnate sul territorio. Grottaferrata: Arrestati due uomini dopo rapina a anziana, inseguimento per le vie del centro e recupero del denaro.Grottaferrata è scossa da un audace furto in abitazione avvenuto sabato 14 febbraio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rocambolesco inseguimento per le vie del centro; ROCAMBOLESCO INSEGUIMENTO PER LE VIE DEL CENTRO. FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO PER DUE CITTADINI SUD AMERICANI EMANATO DAL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO. - Questura di Arezzo | Polizia di Stato; Arezzo, rocambolesco inseguimento in centro: foglio di via per due cittadini peruviani; Rocambolesco inseguimento nella notte, due arresti. Feriti i carabinieri. Martina Franca, fuggono all’alt dei Carabinieri: 2 arresti dopo rocambolesco inseguimentoRocambolesco inseguimento per le vie periferiche di Martina Franca nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile tra una pattuglia dei Carabinieri e un’auto in fuga con a bordo due malviventi. L’azio ... trnews.it Inseguimento rocambolesco. Abbandonano l’auto e svaniscono nei boschiL’episodio di cui parlano gli abitanti di Saragiolo è avvenuto sabato mattina. I due sono scappati alla vista dei carabinieri che facevano normali controlli. lanazione.it Un finto maresciallo è stato acciuffato dai veri carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento. Il truffatore aveva sottratto gioielli e un prezioso ricordo di famiglia a un'anziana. Scopri come si è svolta l'operazione e tutti i dettagli dell'arresto su Torino Sud - facebook.com facebook