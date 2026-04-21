Scappano con l' auto a folle velocità per le vie del centro Fermati e denunciati

Da arezzonotizie.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di lunedì 20 aprile, le forze dell'ordine di Arezzo hanno messo in atto un’operazione nel centro città. Durante le attività, le volanti e la Divisione Anticrimine hanno intercettato un'auto che viaggiava a forte velocità tra le vie del centro. L'auto è stata fermata e i conducenti sono stati denunciati. L’intervento si è concluso con la presa in consegna dei soggetti coinvolti.

Operazione della Polizia di Stato di Arezzo nella giornata di lunedì 20 aprile, con le volanti e la Divisione Anticrimine impegnate sul territorio. Intorno alle ore 18, una pattuglia impegnata nei consueti servizi di controllo ha notato un’auto sospetta in sosta davanti a un supermercato di via.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Assalto portavalori A14 - interventi di Carabinieri e Polizia di Stato #polizia

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