Roblox ha raggiunto accordi con gli stati dell’Alabama e del West Virginia riguardo alla sicurezza dei minori, versando complessivamente 23 milioni di dollari per risolvere le indagini in corso. La società ha anche introdotto nuove regole per la chat e adottato misure volte a rafforzare la protezione degli utenti più giovani sulla piattaforma. Questi interventi seguono le richieste degli enti statali e mirano a migliorare la tutela dei minori durante l’utilizzo del servizio.

Roblox ha siglato accordi per la risoluzione di dispute sulla sicurezza dei minori con gli stati dell'Alabama e del West Virginia, impegnandosi a versare un totale di 23 milioni di dollari per chiudere le indagini in corso. La decisione della piattaforma di gaming porta con sé una riforma radicale dei protocolli di protezione digitale, che vedrà l'introduzione di verifiche d'identità più severe e nuovi strumenti di gestione per i genitori. L'intesa raggiunta con l'Alabama prevede l'erogazione di .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roblox: 23 milioni per la sicurezza dei minori e nuove regole chat

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