Il difensore ha annunciato di aver attraversato un periodo difficile, ma di essere in ripresa e di aver ritrovato la forma migliore. Ha commentato anche la sua convocazione in nazionale, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Dopo settimane di incertezza, ha deciso di rendere pubbliche le sue sensazioni riguardo alla situazione attuale.

Huijsen esce allo scoperto dopo un periodo di facile confermando finalmente di ritornare ai suoi livelli. Ecco le parole dell’ex Juve. Il mercato e le prestazioni internazionali continuano a tenere i riflettori accesi sui giovani talenti più promettenti del panorama europeo, e il nome di Huijsen è tornato prepotentemente al centro del dibattito sportivo. Nonostante stia attraversando un periodo di evidente flessione con la maglia del Real Madrid, il difensore centrale ha ricevuto un importante segnale di stima: la chiamata della Nazionale spagnola. Per l’ex calciatore della Juventus, questa convocazione rappresenta una boccata d’ossigeno in un momento della carriera dove le aspettative sembravano schiacciarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Huijsen esce allo scoperto: «Periodo non semplice, ma sto ritrovando il mio livello. Sulla convocazione in nazionale dico questo»

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