Il centrocampista, reduce da un’intervista, ha dichiarato di voler continuare a giocare con l’Inter, escludendo di lasciare il club. Questa affermazione chiude di fatto le possibilità di un trasferimento alla Juventus, che in passato era stata associata a un possibile interesse nei suoi confronti. Il giocatore ha quindi confermato la volontà di rimanere con la squadra nerazzurra.

Frattesi non sembra intenzionato a lasciare l’Inter. Il calciatore in un’intervista ha confermato la volontà di proseguire in nerazzurro. Il panorama nerazzurro continua a gravitare attorno alla figura di Davide Frattesi, uno dei centrocampisti più dinamici e incisivi del campionato italiano. Recentemente, il calciatore romano è stato protagonista, insieme al compagno di squadra Piotr Zielinski, di una doppia intervista nel programma «Wheel Talks» su Inter TV. Nonostante le frequenti voci di mercato che suggeriscono un possibile addio a fine stagione, Frattesi ha voluto ribadire con forza il suo legame viscerale con i colori nerazzurri e la sua soddisfazione per la scelta compiuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi chiude definitivamente alla Juve? Il centrocampista esce allo scoperto sul futuro: il messaggio è chiaro. Cosa ha detto

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