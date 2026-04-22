Robert Kranjec ex olimpico di salto con gli sci ubriaco in bicicletta | ricoverato in gravi condizioni

L'ex saltatore con gli sci sloveno, rimasto in attività fino al 2019, è stato coinvolto in un incidente mentre pedalava in bicicletta ed è stato trovato in stato di ebbrezza. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Le autorità hanno confermato la presenza di alcol nel suo organismo al momento dell'incidente. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Robert Kranjec, famoso saltatore con gli sci sloveno rimasto in attività fino al 2019, è rimasto vittima di un grave incidente mentre andava in bicicletta, sotto l'effetto dell'alcol. L'ex saltatore, oggi 44enne, ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro il marciapiede. Subito ricoverato in ospedale, ha riportato gravi ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Salto con gli sci, Raimund è il nuovo campione olimpico su trampolino piccolo. Bresadola nei 20Philipp Raimund fa il colpaccio e vince un po’ a sorpresa la gara individuale maschile su trampolino piccolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano... Salto con gli sci, Domen Prevc chiude il cerchio e vince l’oro olimpico su trampolino grande!Domen Prevc si riscatta dopo la grande delusione per l’esito della gara individuale su trampolino piccolo e vince in rimonta la competizione sul...