Ritorno del Vetus Ordo | i segnali di apertura di Leone XIV

Dopo secoli di storia e tensioni interne, si osservano alcuni segnali che indicano una possibile apertura verso il Vetus Ordo all’interno di una parte della Chiesa. La questione coinvolge un clima di cambiamenti e di tradizione che si mantiene vivo nel tempo, segnando una frattura ancora presente tra i gruppi più conservatori e quelli più progressisti. Le dinamiche recenti mostrano come questa discussione continui a essere al centro del dibattito ecclesiastico.

Relegato alla sezione «immondizia vetusta» dal Concilio Vaticano II. Reintrodotto da Benedetto XVI, pesantemente limitato da Francesco. E ora con Leone XIV si parla di inserirlo nuovamente tra le principali forme di celebrazione eucaristica. Il Vetus Ordo – o Messa Tridentina – è uno dei fili conduttori degli ultimi papati, un tema che divide profondamente conservatori e progressisti all’interno della Santa Sede. Le ragioni di un simile scontro non si esauriscono nella politica ecclesiastica del presente: per coglierle fino in fondo bisogna risalire alle origini stesse di questa liturgia, alla sua storia lunga e stratificata. Il Vetus Ordo, innanzitutto, è l’antica liturgia che si riannoda fondamentalmente alla tradizione della Chiesa romana, tanto che le sue origini ancestrali risalgono addirittura al III secolo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ritorno del Vetus Ordo: i segnali di apertura di Leone XIV Notizie correlate Papa Leone XIV: ritorno al Palazzo Apostolico primaIl Pontefice si prepara a lasciare la residenza attuale nel Palazzo del Santo Uffizio per trasferirsi negli spazi storici del Palazzo Apostolico,... Rimini, il programma di Papa Leone XIV: tra Meeting e il ritorno al portoIl programma per la storica visita di Papa Leone XIV a Rimini è stato ufficialmente svelato dal Vescovo Nicolò Anselmi, delineando un calendario che... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Francesco, un anno dopo: oltre le lacrime dei giornalai, il peso di un’eredità lacerata; Benedetto XVI e la Messa.