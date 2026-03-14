Papa Leone XIV | ritorno al Palazzo Apostolico prima

Il Papa Leone XIV si sta preparando a lasciare il Palazzo del Santo Uffizio e a trasferirsi nel Palazzo Apostolico, che non viene più utilizzato da tredici anni. La decisione riguarda il ritorno alla residenza storica del Vaticano, dove l’appartamento sarà riaperto dopo un lungo periodo di inattività. La mossa segna un cambiamento nella sistemazione del Pontefice.

Il Pontefice si prepara a lasciare la residenza attuale nel Palazzo del Santo Uffizio per trasferirsi negli spazi storici del Palazzo Apostolico, dove l’appartamento è stato in disuso per tredici anni. Dopo nove mesi di lavori di ristrutturazione, l’abitazione è quasi pronta e il trasferimento potrebbe avvenire prima della Pasqua del 2026. Questa mossa segna un ritorno alle origini storiche: gli spazi erano stati abbandonati da quando i Papi iniziarono a risiedere altrove dopo la Breccia di Porta Pia nel 1870. La nuova dimora sarà essenziale e sobria, ospitando il Papa insieme ai suoi due segretari, Marco Billeri e Ivan Rimacuya, oltre ad alcune suore incaricate della gestione domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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