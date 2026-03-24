Visita guidata all' Orto botanico di Padova

ARKA propone la visita guidata all'Orto Botanico Universitario di Padova che si svolgerà Domenica 12 Aprile alle ore 16. La visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all’Università di Padova. La durata della visita sarà di circa 1 ora e 45 minuti. Attualmente tutte le sezioni sono visitabili: l’Orto Botanico Rinascimentale, le Serre Ottocentesche, il Giardino della Biodiversità (inaugurato nel 2014) ed inoltre il Museo Botanico (inaugurato nel 2023). La quota di partecipazione alla visita guidata, che comprende sia il biglietto d’ingresso che il contributo per il servizio guida, varia con l’età come... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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