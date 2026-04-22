Un uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal giudice per aver preso parte a una rissa avvenuta sul lungomare. La sentenza riguarda Andrea Arrigoni, noto anche con il soprannome Shiva, e deriva da un procedimento legale avviato dopo l'episodio di violenza. La decisione è stata emessa dal giudice presso il tribunale di Ascoli Piceno.

Il GUP di Ascoli Piceno ha emesso la sentenza contro Andrea Arrigoni, noto come Shiva, condannandolo a 3 anni e 6 mesi di carcere. La decisione chiude il caso relativo alla violenta rissa scoppiata il 30 agosto 2023 sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Oltre alla reclusione, al trapper milanese è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 500 euro, con l’obbligo di versare 2.500 euro per le spese legali delle parti civili e una provvisionale fissata a 5.000 euro. Dinamica dello scontro e accuse pesanti. Quella che era iniziata come una discussione verbale tra due gruppi si è trasformata in un brutale assalto fisico. Lo scontro ha coinvolti il rapper e tre suoi amici contro i fratelli Federico e Pierpaolo Sciocchetti, anche loro imputati nel procedimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa sul lungomare: Shiva condannato a 3 anni e mezzo di carcere

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