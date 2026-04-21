Violenta rissa sul lungomare di San Benedetto il rapper Shiva condannato a 3 anni e mezzo anche per lesioni gravi e furto aggravato

Il 26enne rapper milanese Shiva, il cui nome di nascita è Andrea Arrigoni, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per la rissa avvenuta il 30 agosto 2023 sul lungomare di San Benedetto. La decisione giudiziaria riguarda anche lesioni gravi e furto aggravato legati all’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione delle cronache locali, con il processo che si è concluso con la condanna del musicista.

SAN BENEDETTO - Il rapper milanese Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, 26 anni, è stato condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione per la rissa avvenuta il 30 agosto 2023 sul lungomare di San Benedetto del Tronto. L’artista era imputato per rissa, lesioni gravi e furto aggravato. L’origine dello scontro Secondo la ricostruzione della Procura, che ha coordinato le indagini, tutto sarebbe iniziato con un alterco in piazza Montebello tra il gruppo milanese e uno dei fratelli Sciocchetti. Dopo il primo confronto, quest’ultimo avrebbe chiamato alcuni amici in suo supporto, facendo degenerare la situazione. L’aggressione davanti all’albergo Il gruppo locale sarebbe poi tornato sul posto, invitando Shiva e i suoi accompagnatori a scendere dal balcone dell’albergo per chiarire la vicenda.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Violenta rissa sul lungomare di San Benedetto, il rapper Shiva condannato a 3 anni e mezzo anche per lesioni gravi e furto aggravato Notizie correlate Leggi anche: Condannato per spaccio di droga e furto: deve scontare 5 anni e mezzo in cella Sora, violenta aggressione all'anziano padre: arrestato 52enne per maltrattamenti e lesioni graviUna drammatica spirale di violenza domestica interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine. Aggiornamenti e dibattiti Omicidio sul lungomare di San Benedetto: condannati 3 giovani coinvolti nella rissaAscoli, 4 dicembre 2025 – Il gip del tribunale di Ascoli Piceno Simona D’Ottavi ha condannato tre dei cinque giovani coinvolti nella rissa avvenuta all’alba del 16 marzo 2025 sul lungomare di San ... ilrestodelcarlino.it Rissa mortale a San Benedetto, chieste tre condanneLa Procura di Ascoli Piceno ha chiesto condanne nei confronti di tre dei quattro giovani coinvolti nella rissa avvenuta all'alba del 16 marzo scorso sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nella ... ansa.it