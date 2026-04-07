Furiosa rissa a Torino Barriera di Milano | volano petardi botte bottiglie e sedie

Nella tarda serata di domenica 5 aprile 2026, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Rivarossa a Torino, si è verificata una violenta rissa. Testimoni riferiscono di petardi esplosi, colpi, bottiglie e sedie lanciate durante l'episodio che ha coinvolto più persone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per cercare di placare la situazione e gestire la presenza di un gruppo di individui coinvolti nel confronto.

Una furiosa rissa è scoppiata nella tarda serata di domenica 5 aprile 2026 all'incrocio tra corso Giulio Cesare e via Rivarossa a Torino. Ad affrontarsi sono stati due gruppi di giovani nordafricani. Sono partiti spintoni, lanci di sedie del bar che si trova lì, di bottiglie e di petardi anche molto grossi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato ma al loro arrivo si è scatenato il fuggi-fuggi e non è stato trovato nessuno dei partecipanti. Anche le cause che hanno scatenato la zuffa sono da accertare. Ancora Marino: “Vorrei ricordare al sindaco di Torino che forse sarebbe opportuno vagliare meglio le concessioni delle licenze ad alcuni individui, che continuano a rendere infernale la vita a moltissimi cittadini, devastando tutto ciò che li circonda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Violenta rissa a colpi di bottiglie e sedie in un noto locale: diversi i feriti - VIDEOUna violenta rissa è stata registrata nella notte tra venerdì e sabato in un locale del centro di Castellammare di Stabia.

Notte di violenza a Torino: rissa in strada e fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordineAncora tensione in Barriera di Milano, dove nella serata di ieri, intorno alle 23, si è verificata una violenta rissa lungo corso Giulio Cesare, davanti a un bar già segnalato in passato per problemi ... giornalelavoce.it

Torino, maxi rissa nel quartiere Barriera: prima i fuochi d'artificio poi calci e pugni. Coinvolte almeno 20 personeDavanti a un bar volano i primi insulti, seguiti da calci e pugni. La situazione si scalda e i rivali iniziano a fronteggiarsi lanciando bottiglie di vetro e sedie ... torino.corriere.it