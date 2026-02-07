Troppi criminali e droga tra i clienti | bar chiuso per 15 giorni a Torino Barriera di Milano

Gli agenti della polizia di Stato hanno chiuso il bar Casablanca di via Palestrina per 15 giorni. Il motivo? troppi clienti coinvolti in attività illegali e traffico di droga. La decisione è arrivata dopo un blitz nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno riscontrato situazioni di illegalità che mettono a rischio la sicurezza del quartiere. Ora il bar resterà chiuso fino al 20 febbraio, mentre le indagini continuano per verificare eventuali altri reati.

Gli agenti del commissariato Barriera di Milano della polizia di Stato hanno sospeso la licenza, con contestuale chiusura al pubblico per 15 giorni a partire dal 5 febbraio 2025, al bar Casablanca di via Palestrina angolo via Châtillon. A seguito di diversi controlli effettuati, anche congiuntamente ai carabinieri, alla polizia locale e ai vigili del fuoco, da settembre 2025 scorso a fine gennaio 2026, è stata riscontrata la presenza nel locale di persone gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti, di armi e di sfruttamento della prostituzione.

