Un uomo di 53 anni residente a Casale sul Sile è stato condannato a sette mesi di reclusione con sospensione della pena per aver aggredito la propria cognata. La vicenda si è svolta in un cimitero, dove sono nate discussioni legate a un’assicurazione. La condanna è stata pronunciata il 22 aprile 2026.

Un uomo di 53 anni, residente a Casale sul Sile, è stato condannato oggi 22 aprile 2026 a sette mesi di reclusione con sospensione della pena per aver aggredito la propria cognata. Il provvedimento giudiziario mette fine a una vicenda di violenza e minacce scaturita da antichi attriti familiari e divergenze legate alla gestione di pratiche assicurative dopo un lutto avvenuto nel 2019. La sentenza stabilisce inoltre che il condannato dovrà versare alla vittima, un’ingegnere di 45 anni nata in Italia, una somma di 5mila euro come risarcimento provvisionale, oltre al rimborso delle spese legali sostenute. L’episodio che ha portato al processo si è consumato nel febbraio del 2021 presso il cimitero di Treviso, dove la donna è stata bersaglio di insulti e aggressioni fisiche da parte del fratello del defunto e della moglie di quest’ultimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa al cimitero per un’assicurazione: condannato il 53enne

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