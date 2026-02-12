Il tentato omicidio davanti al cimitero dei Rotoli non fu premeditato | condannato a 10 anni l' imputato

Il gup Giuseppina Zampino ha condannato a 10 anni l’uomo accusato di aver sparato davanti al cimitero dei Rotoli il 22 dicembre 2024. La sentenza sottolinea che si trattò di un tentato omicidio, ma senza premeditazione. L’imputato ha agito in un momento di follia, senza pianificare il gesto in anticipo. La vicenda ha scosso la zona, con A. rimasto gravemente ferito nella sparatoria.

La decisione del giudice per Francesco Lupo che il 22 dicembre del 2024 prese prima a calci e pugni la vittima, A. F., operaio della Reset, e poi gli sparò. Secondo la Procura, che aveva chiesto 16 anni di carcere, l'aggressione sarebbe maturata nell'ambito di una faida famgliare iniziata nel 2019 allo Zen Fu un tentativo di omicidio, ma non premeditato. Questo ha stabilito il gup Giuseppina Zampino in relazione alla sparatoria avvenuta davanti al cimitero dei Rotoli il 22 dicembre del 2024 e in cui rimase gravemente ferito A. F., un operaio della Reset. Il giudice ha così inflitto 10 anni di carcere a chi premette il grilletto, Francesco Lupo, che è stato processato con il rito abbreviato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio.

Oggi era prevista la sentenza nel caso del tentato omicidio davanti ai Rotoli e della faida tra famiglie allo Zen.

