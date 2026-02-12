Si fece fotografare con una salma al cimitero operaio condannato a 8 mesi per vilipendio di cadavere

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operaio di 57 anni che si era fatto fotografare con una salma al cimitero di Uggiano La Chiesa è stato condannato a 8 mesi di carcere per vilipendio di cadavere. La scena ha fatto scalpore e ora l’uomo dovrà scontare la pena stabilita dal giudice.

Un operaio di 57 anni è stato condannato a 8 mesi di reclusione per vilipendio di cadavere. L'uomo era finito a processo per essersi fatto fare una foto con una salma durante le operazioni di estumulazione nel cimitero di Uggiano La Chiesa (Lecce).🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Uggiano La Chiesa

Operaio morto dopo caduta mentre costruiva una tomba al cimitero di Aragona, un patteggiamento

Insegnante al liceo, fa sesso con una sua alunna: condannato a 4 anni e 4 mesi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Uggiano La Chiesa

Argomenti discussi: Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Russo ucciso da 15 coltellate, Sirica si fa fotografare in carcere con il fratello; Al Superbowl fa capolino The Adventures of Cliff Booth scartato da Tarantino; Dalla guerra a Cortina ’56: Giulietta Bareato, una vita in montagna: Il senso dei Giochi è avvicinare i popoli.

si fece fotografare conSi fece fotografare con una salma al cimitero, operaio condannato a 8 mesi per vilipendio di cadavereUn operaio di 57 anni è stato condannato a 8 mesi di reclusione per vilipendio di cadavere. L’uomo era finito a processo per essersi fatto fare una foto con una salma durante le operazioni di ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.