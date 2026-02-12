Si fece fotografare con una salma al cimitero operaio condannato a 8 mesi per vilipendio di cadavere

L’operaio di 57 anni che si era fatto fotografare con una salma al cimitero di Uggiano La Chiesa è stato condannato a 8 mesi di carcere per vilipendio di cadavere. La scena ha fatto scalpore e ora l’uomo dovrà scontare la pena stabilita dal giudice.

Un operaio di 57 anni è stato condannato a 8 mesi di reclusione per vilipendio di cadavere. L'uomo era finito a processo per essersi fatto fare una foto con una salma durante le operazioni di estumulazione nel cimitero di Uggiano La Chiesa (Lecce).🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Uggiano La Chiesa Operaio morto dopo caduta mentre costruiva una tomba al cimitero di Aragona, un patteggiamento Insegnante al liceo, fa sesso con una sua alunna: condannato a 4 anni e 4 mesi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Uggiano La Chiesa Argomenti discussi: Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Russo ucciso da 15 coltellate, Sirica si fa fotografare in carcere con il fratello; Al Superbowl fa capolino The Adventures of Cliff Booth scartato da Tarantino; Dalla guerra a Cortina ’56: Giulietta Bareato, una vita in montagna: Il senso dei Giochi è avvicinare i popoli. Si fece fotografare con una salma al cimitero, operaio condannato a 8 mesi per vilipendio di cadavereUn operaio di 57 anni è stato condannato a 8 mesi di reclusione per vilipendio di cadavere. L’uomo era finito a processo per essersi fatto fare una foto con una salma durante le operazioni di ... fanpage.it Si chiude con una pena di 8 mesi il rito abbreviato contro l’uomo di 58 anni che finì sulle chat di mezzo Salento con la foto che si fece scattare con un defunto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.