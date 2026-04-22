Nelle ultime quarantotto ore, intense piogge hanno causato la caduta di due alberi nella Riserva Dannunziana, rendendo necessario il divieto di accesso all’area. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del sito per motivi di sicurezza, mentre interventi sono in corso per rimuovere i tronchi e verificare eventuali danni alle strutture vicine. La situazione viene monitorata costantemente in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Due alberi sono precipitati nella Riserva Dannunziana a seguito delle piogge che hanno colpito il territorio nelle ultime quarantotto ore, costringendo le autorità locali a mantenere chiuso l’area verde. La decisione di non permettere l’accesso al pubblico è stata presa dal vicesindaco e assessore al Verde, Santilli, dopo un confronto diretto con i tecnici comunali per garantire la sicurezza dei cittadini. Instabilità del suolo e monitoraggio costante della Pineta. Il problema principale risiede nello stato del terreno, rimasto eccessivamente saturo d’acqua dopo l’ondata di maltempo registrata nei primi giorni di aprile. Questa condizione di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riserva Dannunziana sotto allerta: cadono alberi, zona chiusa

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