Cade da un’impalcatura mentre ripara tetto | pauroso volo operaio portato in ospedale

Un operaio è caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando sul tetto in via Case Nuove a Masiano, periferia di Pistoia. L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 4 marzo, e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Non sono ancora note le circostanze precise dell’accaduto.

Pistoia, 4 marzo 2026 – Incidente questa mattina, mercoledì 4 marzo, a Case Nuove di Masiano, alla periferia della città. L'allarme è scattato intorno alle 10, in via Vergine dei mei, dove un uomo di 44 anni è caduto mentre stava riparando un tetto. Un volo di quattro metri, che ha fatto temere il peggio. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra della Misericordia di Agliana, che è stata attivata in codice rosso. Fortunatamente, le ferite sono state invece lievi. A salvare l'uomo una rete alla quale si sarebbe aggrappato e che avrebbe attutito il colpo. Una volta stabilizzato è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.