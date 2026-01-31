Cesate pauroso incidente con auto ribaltata

Un incidente spaventa Cesate. Intorno alle 13.30 di oggi, un’auto si è ribaltata all’incrocio di via Trebbia, vicino alla nuova Coop. Per fortuna, non ci sono feriti gravi, ma il traffico è andato in tilt per alcune ore. La polizia sta facendo i rilievi e chiarirà come siano andate le cose.

