Riqualificata l' area all' esterno del Carli | Concreto lavoro di squadra per il riscatto del territorio

Nella giornata di oggi è stata inaugurata ufficialmente l’area esterna dell’Istituto Tecnico “Guido Carli” di Casal di Principe, in via Moscati. L’evento è stato presenziato dal presidente della Provincia di Caserta e dalla dirigente scolastica, che hanno partecipato alla cerimonia di riqualificazione di uno spazio pubblico adiacente all’istituto. L’intervento ha coinvolto un lavoro di squadra tra le istituzioni locali e la scuola.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato, insieme alla dirigente scolastica Tommasina Paolella, le aree esterne riqualificate dell’Istituto Tecnico “Guido Carli” di Casal di Principe, in via Moscati. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Olimpiadi 2026: Mattarella con gli atleti, Buonfiglio esalta il lavoro di squadra e il valore del territorio.Cortina e Sicilia: un plauso al lavoro di squadra tra sport, impegno civile e valorizzazione del territorio Cortina d’Ampezzo e Palermo, due realtà... Elettrodotto Montecorvino-Avellino-Benevento, Forza Italia: “Risultato concreto del lavoro del Governo”Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della conferenza stampa di Forza Italia a Benevento, Fulvio Martusciello ha annunciato che il Ministro... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riqualificazione di tutta l’area tra porto e laghetti Arcobaleno: il Comune ottiene il finanziamento per l’opera da 1.875.000 euro; Sito Istituzionale | Parco Campagna, terminati i lavori nuova area ludica; Piazza Viviani, verso il completamento della riqualificazione: via ai lavori per la realizzazione del parcheggio; Riqualificazione area giochi a Sant'Anna, Leccese: Primo passo per il quartiere. Sicurezza e decoro urbano: riqualificata l’area verde di via OlivucciIntervento straordinario del Comune per contrastare il degrado e il bivacco: boscaglia rimossa e spazi restituiti alla cittadinanza ... forli24ore.it Riqualificata l’area all’esterno della scuola PiombinoNuovi camminamenti, sistema di drenaggio, pavimentazione e tinteggiatura per garantire sicurezza e funzionalità agli ambienti esterni della scuola Piombino. Giovedì scorso sono stati inaugurati gli ... ilrestodelcarlino.it SANITA' • Inaugurata la nuova serra riqualificata. A Corte Guazzo di Adria uno spazio per il lavoro, la relazione e il recupero delle autonomie. Un luogo che torna a vivere e che diventa opportunità concreta di crescita, inclusione e riabilitazione. Il complesso - facebook.com facebook Ieri pomeriggio è stata presentata l'area verde appena riqualificata di fronte al Presidio Nuovo Regina Margherita, in via Morosini a Trastevere. Questo piccolo spiazzo, degradato e ridotto a discarica a cielo aperto sino a qualche giorno fa, è stato rigenerato x.com