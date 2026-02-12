Olimpiadi 2026 | Mattarella con gli atleti Buonfiglio esalta il lavoro di squadra e il valore del territorio

Il presidente Mattarella ha incontrato gli atleti delle Olimpiadi 2026, sottolineando l'importanza del loro impegno. Buonfiglio ha invece esaltato il lavoro di squadra e il valore del territorio, con un occhio di riguardo a Cortina e Sicilia. In queste zone, sport e impegno civile si uniscono per promuovere lo sviluppo locale e il senso di comunità.

Cortina e Sicilia: un plauso al lavoro di squadra tra sport, impegno civile e valorizzazione del territorio. Cortina d'Ampezzo e Palermo, due realtà distanti geograficamente ma unite da un comune riconoscimento: il valore del lavoro di squadra e dell'impegno collettivo. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha partecipato oggi, 12 febbraio 2026, a un pranzo con gli atleti olimpici nel cuore del villaggio, mentre in Sicilia il Presidente Buonfiglio ha sottolineato come il successo sportivo sia il risultato di un'ampia rete di persone che operano dietro le quinte. Un confronto tra istituzioni e atleti nel cuore delle Olimpiadi.

