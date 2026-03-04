Elettrodotto Montecorvino-Avellino-Benevento Forza Italia | Risultato concreto del lavoro del Governo

Durante una conferenza stampa a Benevento, un rappresentante di Forza Italia ha affermato che l’elettrodotto Montecorvino-Avellino-Benevento rappresenta un risultato concreto del lavoro del Governo. La discussione si è concentrata sull’avanzamento dei progetti infrastrutturali e sull’impegno delle istituzioni locali e nazionali nel portare avanti le opere pubbliche. La comunicazione ha sottolineato l’importanza di questo intervento per il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della conferenza stampa di Forza Italia a Benevento, Fulvio Martusciello ha annunciato che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato l’avvio dell’iter autorizzativo per il nuovo elettrodotto tra le stazioni elettriche di Montecorvino (SA), Avellino e Benevento. “La firma del Ministro – ha dichiarato Fulvio Martusciello – r appresenta un risultato concreto del grande lavoro che il Governo sta portando avanti sulle infrastrutture energetiche. Parliamo di un investimento da circa 340 milioni di euro, strategico per la Campania e per il Mezzogiorno. L’opera rafforzerà la rete elettrica regionale, migliorerà la sicurezza del sistema e favorirà l’integrazione delle fonti rinnovabili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha infatti firmato l’avvio dell’iter autorizzativo per il nuovo elettrodotto. Soddisfazione da parte dell’intera compagine azzurra. facebook