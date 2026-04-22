Rinunciano a Polly che ora cerca una famiglia per la vita

Una cagnolina di poco più di un anno, dal peso di circa 5 kg, è stata lasciata e ora cerca una famiglia definitiva. La piccola Polly, di taglia contenuta, si trova in una struttura di accoglienza e si affida alle persone che vogliono offrile una nuova casa. La sua storia ha attirato l’attenzione di chi si occupa di adozioni e di tutela degli animali abbandonati.

Polly è una piccola cagnolina. Ha poco più di un anno ed è una taglia contenuta, che pesa solamente 5 kg. La sua famiglia d’origine ha rinunciato a lei e l’ha lasciata, improvvisamente e di notte, al primo adottante, che si è candidato ad andare a prendersi “il regalo”. Perché Polly è stata messa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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