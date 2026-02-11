Glinda la gatta sorda e senza coda che non vuole restare in gattile e cerca una famiglia
Glinda, la gatta sorda e senza coda, cerca una famiglia che le dia una nuova possibilità. La piccola si trova ancora in gattile, ma non vuole restare lì. Ha un muso buffo e occhi molto espressivi, e basta poco per capire che meriterebbe una casa e tanto affetto.
È una tenera gatta dal muso buffo e dagli occhi espressivi: Purtroppo è rimasta senza nessuno che si prenda cura di lei. E adesso, Glinda cerca casa.La sua storiaGlinda era stata trovata nel cortile di una ditta. Una signora l’aveva accolta con affetto, portandola a casa, con le migliori.🔗 Leggi su Monzatoday.it
