Rinnovo McKennie Juve | il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato tutti i dettagli sul prolungamento
Il centrocampista americano ha firmato un nuovo contratto con la Juventus che lo lega alla squadra fino al 2030. Il prolungamento garantisce la permanenza del giocatore nello spogliatoio bianconero per i prossimi anni, segnando un passo importante per la società in vista delle prossime stagioni. I dettagli dell’accordo sono stati ufficializzati nelle ultime ore.
Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Infortunio Fadera: c’è frattura, deve operarsi! L’esito degli esami dell’attaccante del Sassuolo e quanto dovrà rimanere fuori Pisa, le possibili scelte di Hiljemark per il match contro il Bologna. Ha in mente questa formazione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli
Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, i dettagli del rinnovoIl 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi.
Approfondimenti e contenuti su Rinnovo McKennie Juve.
Temi più discussi: McKennie-Juve, finalmente il sì: rinnovo a un passo, vince la meritocrazia; Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovo; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto.
Rinnovo McKennie Juve: il centrocampista americano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Tutti i dettagli sull’ingaggio dopo il prolungamentoRinnovo McKennie Juve: il centrocampista americano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Tutti i dettagli sull’ingaggio dopo il prolungamento La Juventus mette a segno una mossa strategica di as ... calcionews24.com
Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagliWeston McKennie e la Juventus si dicono sì. Il centrocampista statunitense, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato pochi minuti fa il rinnovo. tuttomercatoweb.com
McKennie-Juve, firma per il rinnovo in arrivo Il centrocampista americano è diventato un elemento imprescindibile dall'arrivo di Spalletti, convincendo la società ad accelerare le pratiche per evitare di perderlo a zero in estate Accordo trovato e, secondo - facebook.com facebook
Dai fischi al volo #Juve, #Locatelli in stile #McKennie: rinnovo fino al 2030 x.com