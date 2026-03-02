Rinnovo McKennie Juve | il texano ha firmato il nuovo contratto fino al 2030! Futuro blindato tutti i dettagli sul prolungamento

Il centrocampista americano ha firmato un nuovo contratto con la Juventus che lo lega alla squadra fino al 2030. Il prolungamento garantisce la permanenza del giocatore nello spogliatoio bianconero per i prossimi anni, segnando un passo importante per la società in vista delle prossime stagioni. I dettagli dell’accordo sono stati ufficializzati nelle ultime ore.

Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, i dettagli del rinnovo

