Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juve, Kalulu ha espresso chiaramente il suo pensiero sul possibile rinnovo di Spalletti come allenatore della Juventus. Il difensore francese ha commentato la questione, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni personali. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla situazione contrattuale del tecnico, senza menzionare altri aspetti o variabili.

Rinnovo Spalletti, Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve si è soffermato sulla possibilità del rinnovo del tecnico bianconero. Diversi i temi affrontati da Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve. Fra questi anche il rinnovo di Luciano Spalletti. La trattativa è ben impostata e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE RINNOVO SPALLETTI – «Questa è una tematica della società e non posso parlarne. Posso parlare per tutta la squadra. Ci sentiamo bene, abbiamo un’idea comune bella chiara. Mi piace come giochiamo e ne sarei felice ma non è il mio». LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI KALULU QUOTE ROMA JUVE – Ultima chiamata per i bianconeri, in lotta insieme ai giallorossi per un posto Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, Kalulu non ha dubbi: il pensiero del francese sul prolungamento del tecnico della Juve

