Calhanoglu Inter trattativa bloccata per il rinnovo | il futuro del regista turco è sempre più incerto Le ultime

Le trattative tra Hakan Calhanoglu e l’Inter per il rinnovo del contratto sono attualmente ferme, creando incertezza sul futuro del giocatore turco. La discussione tra le parti non ha portato a un accordo e le negoziazioni sembrano aver subito un rallentamento. La situazione di Calhanoglu resta sotto osservazione, mentre il suo ruolo nella squadra è oggetto di discussione.

