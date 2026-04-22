Rimpatri volontari nessun diritto verrebbe violato Perciò la Costituzione è rispettata

Il decreto legge sulla gestione dei rimpatri volontari è stato convertito in legge, affermando che nessun diritto viene leso durante il procedimento. È stato precisato che l’immigrato può scegliere liberamente di partecipare o meno alle operazioni di rimpatrio, mentre il difensore è obbligato a rispettare i doveri deontologici previsti dalla legge. La modifica è stata approvata senza modifiche rispetto al testo originale.

In occasione della conversione in legge formale del decreto legge n. 232026 (c.d. «sicurezza»), già approvato dal Senato della Repubblica e ora in discussione alla Camera dei deputati, è stato previsto che, nei programmi di rimpatrio volontario assistito, il ministero dell’Interno possa avvalersi anche della collaborazione del Consiglio nazionale forense. È stato, inoltre, stabilito che le linee guida ministeriali disciplinino i criteri per la corresponsione dei compensi ai singoli rappresentanti legali e che al difensore munito di mandato, il quale assista lo straniero nella presentazione della richiesta di adesione al programma, spetti un compenso soltanto se alla domanda segua la partenza effettiva dell’interessato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rimpatri volontari, nessun diritto verrebbe violato. Perciò la Costituzione è rispettata Notizie correlate La Cosmo SpA replica all'Ugl: “nessun diritto sindacale violato nella vicenda della lavoratrice della Globo”In riferimento all'articolo che abbiamo pubblicato questa mattina inerente alla mobilitazione dei lavoratori del gruppo Globo l'azienda tramite l'Avv. La grande sete a Canicattì, cittadini protestano per l’acqua: rabbia ed esasperazione per un diritto violatoIn alcuni quartieri l’acqua manca da 20 giorni e a Canicattì monta la protesta dei cittadini che si sono radunati davanti al Municipio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Rimpatri e compensi ai legali, Calenda. La norma passerà così com'è; No al premio sui rimpatri, avvocatura e magistratura: si cambi il Dl sicurezza; Rimpatri volontari, nessun diritto verrebbe violato. Perciò la Costituzione è rispettata; Migranti, sui rimpatri la maggioranza tira dritto, ma è muro delle opposizioni contro il decreto-sicurezza. A un certo punto della seduta sul Dl Sicurezza con il vergognoso articolo 30 bis sul premio per i rimpatri volontari, l’opposizione, compatta, ha occupato la Camera con una protesta clamorosa contro la vergogna del governo. Tra loro c’erano anche Elly Schlei - facebook.com facebook #Meloni su #DecretoSicurezza: Norma di buon senso, lavoriamo sui rimpatri volontari assistiti x.com