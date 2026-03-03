La Cosmo SpA replica all' Ugl | nessun diritto sindacale violato nella vicenda della lavoratrice della Globo

La Cosmo SpA ha risposto all'Ugl, negando di aver violato diritti sindacali nella vicenda di una lavoratrice del gruppo Globo. La società ha comunicato tramite un avvocato che non ci sono state infrazioni relative alle libertà sindacali nel caso in questione. La replica arriva a seguito delle dichiarazioni dell'organizzazione sindacale sulla mobilitazione dei lavoratori.

In riferimento all'articolo che abbiamo pubblicato questa mattina inerente alla mobilitazione dei lavoratori del gruppo Globo l'azienda tramite l'Avv. Sigmar Frattarelli, quale legale incaricato dalla Cosmo SpA (titolare dei negozi Globo), intende replicare a quanto riportato."L'azienda Cosmo SpA.