La grande sete a Canicattì cittadini protestano per l’acqua | rabbia ed esasperazione per un diritto violato

La gente di Canicattì si prepara a scendere in strada, esasperata dalla mancanza d’acqua che dura ormai da più di due settimane. I cittadini si sono radunati davanti al Municipio, sfidando il caldo e la fatica, per chiedere risposte e diritti. La situazione è peggiorata negli ultimi giorni, con alcune zone senza acqua da 20 giorni. La protesta cresce e si fa più forte, mentre le autorità cercano di trovare una soluzione.

In alcuni quartieri l'acqua manca da 20 giorni e a Canicattì monta la protesta dei cittadini che si sono radunati davanti al Municipio. Nella città dell'uva Italia, in virtù di un'ordinanza sindacale, chi non è allacciato ad Aica non può neanche rivolgersi alle autobotti private.

