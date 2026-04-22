Rimpatri | il fondo per gli avvocati è un bluff bastano pochi fondi

Il governo sta discutendo di un nuovo provvedimento sulla sicurezza che include un fondo dedicato agli avvocati specializzati in rimpatri. Tuttavia, sono state sollevate critiche riguardo alla reale efficacia di questa misura, poiché si sostiene che con pochi fondi disponibili sarebbe difficile garantire un supporto adeguato. La proposta, attualmente in fase di approvazione alla Camera, prevede risorse limitate rispetto alle esigenze del settore.