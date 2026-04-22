Rimpatri | il fondo per gli avvocati è un bluff bastano pochi fondi
Il governo sta discutendo di un nuovo provvedimento sulla sicurezza che include un fondo dedicato agli avvocati specializzati in rimpatri. Tuttavia, sono state sollevate critiche riguardo alla reale efficacia di questa misura, poiché si sostiene che con pochi fondi disponibili sarebbe difficile garantire un supporto adeguato. La proposta, attualmente in fase di approvazione alla Camera, prevede risorse limitate rispetto alle esigenze del settore.
Il nuovo provvedimento sulla sicurezza, attualmente al vaglio di Montecitorio dopo l’approvazione del Senato lo scorso venerdì, punta a incentivare il rientro volontario dei migranti attraverso fondi destinati alla difesa legale, ma i calcoli finanziari rivelano un impatto estremamente limitato rispetto alle promesse politiche. Secondo l’analisi della Commissione Bilancio della Camera, le risorse stanziate per coprire i compensi degli avvocati permetterebbero di gestire solo poche centinaia di pratiche all’anno, una cifra che mal si concilia con i modelli di gestione adottati da altri Paesi europei citati dal Viminale. L’impatto reale tra numeri ufficiali e disponibilità finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
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