Il decreto legge sulla sicurezza prevede uno stanziamento di 246 mila euro all’anno destinato agli avvocati che supportano i cittadini stranieri nelle pratiche di rimpatrio volontario assistito. Il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato di non essere stato informato sulla creazione di questo fondo. La misura, annunciata senza consultazione, si concentra sul finanziamento di servizi legali per la gestione delle pratiche di espulsione volontaria.

I fondi ci sono già. E sono scritti nero su bianco: 246mila euro per il 2026 e 492mila euro all’anno per il 2027 e il 2028. Risorse che potranno essere utilizzate per pagare gli avvocati «muniti di mandato, che fa fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito». È uno dei punti più controversi del Dl Sicurezza approvato dal Senato e da lunedì all’esame della Camera. Per mercoledì è attesa la fiducia per la conversione definitiva del provvedimento voluto dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A far esplodere la polemica è soprattutto l’articolo 30-bis del decreto, che riconosce un ruolo specifico al Consiglio nazionale forense nella procedura che punta a favorire il rimpatrio degli stranieri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: «Mai informati»

Notizie correlate

Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un...

Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”. Magi: “Come la taglia nel selvaggio West”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; DL Sicurezza approvato al Senato: il provvedimento passa alla Camera; Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali; Decreto PNRR 2026: nuove norme sul silenzio assenso in edilizia.

I pasticci della maggioranza sul nuovo decreto sicurezzaContiene diverse norme ritenute problematiche, anche nel centrodestra, ma ormai c'è poco tempo per approvarlo e la discussione è stata molto frettolosa ... ilpost.it

Dl sicurezza: le misureApprovato dal Senato il Dl sicurezza, ora passa alla Camera per la conversione definitiva in legge. Tra le misure: norme su Daspo, coltelli e compenso agli avvocati per i rimpatri ... studiocataldi.it

Porto Torres, via al Piano di sicurezza con 68 nuove telecamere x.com

Un nuovo provvedimento nel decreto Sicurezza prevede un bonus per gli avvocati che convincono i loro clienti migranti ad accettare il rimpatrio volontario. La somma, pari a quella che viene erogata ai migranti per le prime esigenze, sarà erogata solo dopo la facebook