Il decreto Sicurezza del governo prevede fondi destinati agli avvocati con l’obiettivo di facilitare il rimpatrio dei migranti. Tuttavia, secondo i dati disponibili, queste risorse sono sufficienti a rimpatriare circa 1.200 persone in un anno e mezzo, con una media di 800 all’anno. Per confronto, nel 2025 sono tornati spontaneamente nei Paesi d’origine circa 1.075 migranti.

Rimpatriare 1.200 migranti in un anno e mezzo, un massimo di 800 ogni anno. Cioè appena 125 in più di quelli che nel 2025 sono tornati spontaneamente nei Paesi d’origine. È tutto qui lo scopo della norma per cui il governo è andato a schiantarsi contro il muro del Quirinale: a certificarlo è il parere della Commissione Bilancio della Camera sul nuovo decreto Sicurezza, in discussione nell’Aula di Montecitorio dopo il via libera di venerdì al Senato. Il documento analizza anche l’ormai famigerato articolo 30-bis, introdotto durante l’esame a palazzo Madama, in cui si prevede un contributo economico da 615 euro, “ad esito della partenza dello straniero”, per gli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, la truffa (propagandistica) del governo: i fondi per gli avvocati bastano a rimpatriare solo 1.200 migranti in un anno e mezzo

Notizie correlate

Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”. Magi: “Come la taglia nel selvaggio West”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un...

Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma che ci coinvolge”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Renzi: Questa non è una legge truffa, è una legge fuffa; Dl sicurezza: le misure; Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento. Renzi: Solo uno spot social; Eredità Agnelli, chiesto il processo per John Elkann: accuse di truffa ed evasione.

Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiduciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia ... tg24.sky.it

Dl Sicurezza, caos alla CameraÈ polemica politica alla Camera dopo le perplessità fatte trapelare dal Quirinale sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo a partire da 615 euro per gli avvocati che seguon ... italiaoggi.it

Esportare in sicurezza: proteggi il tuo business internazionale! Le sanzioni internazionali sono un labirinto Unioncamere Calabria ti offre la bussola! Il 30 aprile alle ore 11:00 partecipa al webinar tecnico gratuito dedicato alle soluzioni dell'Eu Sanctions Help - facebook.com facebook

Decreto Sicurezza Il governo pone la fiducia. Domani il voto. L’opposizione ‘occupa’ i banchi del governo. La protesta per la norma degli incentivi agli avvocati. Il Pd “La destra fa votare una norma incostituzionale”. #Meloni “accoglieremo i rilievi con un decr x.com