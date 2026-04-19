Rimpasti e nuovi nomi | il Governo si muove per coprire 6 poltrone

Il governo italiano sta definendo i dettagli di un possibile rimpasto, con l’obiettivo di coprire sei posizioni vacanti nei ministeri. Una riunione del Consiglio dei ministri potrebbe svolgersi già mercoledì, durante la quale saranno discusse le nomine e le eventuali modifiche all’interno dell’esecutivo. La decisione si inserisce in un quadro di rinnovamento interno per garantire la continuità dell’azione governativa.

Il governo italiano si prepara a risolvere la questione dei posti vacanti nei ministeri con una riunione del Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi mercoledì. L'obiettivo è coprire le sei posizioni rimaste scoperte, che vedono coinvolti tre esponenti di Fratelli d'Italia, uno della Lega e uno di Forza Italia, mentre si definisce parallelamente la nuova guida della Consob con il nome di Federico Freni, attualmente sottosegretario al Mef, in corsa per la carica. L'assetto dei dicasteri tra so .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimpasti e nuovi nomi: il Governo si muove per coprire 6 poltrone Notizie correlate Leggi anche: Meloni: “Il governo va avanti, no dimissioni e rimpasti” Meloni blocca i rimpasti: “Il governo resta unito fino alla fineQuesta mattina alle ore nove, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata davanti ai deputati della Camera per un’informativa che ha... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Governo Meloni, cambiamenti in arrivo nella squadra dell'esecutivo: ecco i nomi; Rai, la maggioranza valuta il rimpasto per mandare un segnale al Quirinale. Ma la presidenza non si sblocca; Rimpasto in Regione dopo le dimissioni di Chiorino: oggi vertice Cirio-FdI. In pole Daniela Cameroni; Giunta Teramo, Cozzi: dietro al rimpasto c'è l'incapacità di amministrare. Spring Attitude Festival, annunciati nuovi nomi in lineup e la programmazioneSpring Attitude Festival annuncia nuovi nomi in lineup e la programmazione giornaliera della sua XV edizione. Il festival, coprodotto con EUR SpA, si terrà il 29 e 30 maggio 2026 a Roma, confermando ... ansa.it AGROPOLI, MUTALIPASSI CONSOLIDA LA MAGGIORANZA: IL CONSIGLIO DEL 21 APRILE SI AVVICINA SENZA RIMPASTI - Ad Agropoli la politica torna a misurarsi sui numeri, sugli equilibri e sulla capacità di reggere gli strappi interni. In vista del Cons facebook La premier in Aula smentisce elezioni anticipate e rimpasti di governo Al centrosinistra: "Vi vedo nervosi". Conte e Schlein: "Non avete fatto nulla" x.com