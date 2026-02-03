Gianluca Vacchi a processo per la villa di Porto Cervo | prima udienza il 13 marzo
Gianluca Vacchi sarà in tribunale il 13 marzo per un procedimento legato alla sua villa di Porto Cervo. L'imprenditore dovrà rispondere alle accuse riguardanti i lavori di ampliamento della proprietà a Pantogia, nel cuore della Costa Smeralda. La vicenda si svolge davanti a un giudice e coinvolge direttamente Vacchi, che dovrà chiarire la sua posizione sulle presunte irregolarità edilizie.
Gianluca Vacchi comparirà davanti a un giudice per rispondere delle accuse legate ai lavori di ampliamento della sua villa di Pantogia, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. La prima udienza è fissata per il 13 marzo davanti al giudice monocratico del tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Gianluca Vacchi: a marzo il processo per presunti abusi edilizi a Porto Cervo
A Porto Cervo il processo contro Gianluca Vacchi inizia il 13 marzo.
Villa di Porto Cervo, l’imprenditore e dj Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi
Gianluca Vacchi dovrà affrontare un processo il 13 marzo a Tempio Pausania, dove sarà ascoltato dal giudice Marco Contu.
