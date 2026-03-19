Il 31 maggio riprende la Sardinia Cup con dieci team iscritti pronti a sfidarsi in cinque giorni di regate. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, rievoca lo stile dell’Admiral Cup e si svolge nelle acque della Sardegna. Contestualmente, il club rafforza il suo impegno nel settore giovanile con iniziative dedicate ai giovani velisti.

Un programma di assoluto spessore quello dello Yacht Club Costa Smeralda per il 2026, nel quale spiccano senza ombra di dubbio due iniziative: il ritorno della Sardinia Cup e il rafforzamento del progetto sportivo Young Azzurra con una finestra aperta sul 2027 grazie alla novità “Call for Young Sailors". La Sardinia Cup si disputerà dal 31 maggio al 7 giugno, con partner Range Rover e il tradizionale formato che ricalca quello dell’Admiral’s Cup: una competizione con team composti da due imbarcazioni in rappresentanza degli Yacht Club partecipanti. Cinque giorni di regate, due dedicate all’altura medio-lunghe e tre alle regate a bastone, con barche Sc 1 di circa 50 piedi e Sc 2 da 40 piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna la Sardinia Cup: dieci team al via il 31 maggio per 5 giorni di regate

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