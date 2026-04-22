La Nts Informatica Basket Rimini si avvicina a un match cruciale che potrebbe determinare il suo ingresso nella Serie A Fipic. La squadra si sta preparando con impegno per questa partita decisiva, che si svolgerà a Formello. La sfida rappresenta un passo importante per il club, che cerca di ottenere la promozione nel massimo campionato nazionale di basket in carrozzina.

La Nts Informatica Basket Rimini si prepara a un momento decisivo per la propria storia sportiva, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla Serie A Fipic. Il concentramento finale si terrà a Formello, nel campo dell’Istituto Barbara Rizzo in provincia di Roma, dove i biancorossi dovranno affrontare un torneo all’unica via tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio. Il percorso verso la promozione vede la squadra riminese schierata contro tre avversarie di grande spessore. La prima sfida, fissata per le ore 9:30 di sabato 9 maggio, metterà i biancorossi di fronte alla Hs Varese Amca Elevatori. Nel pomeriggio della stessa giornata, il calendario prevede lo scontro con la SS Lazio Basket.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini sfida il destino a Formello: tutto per la Serie A

Notizie correlate

Derby Romagnolo cruciale: Dole Rimini-Forlì, sfida diretta per la salvezza in Serie A2. Obiettivo riscatto al Flaminio.Domenica 15 febbraio, alle 18:00 al Flaminio di Rimini, si gioca un derby cruciale per la Serie A2 di basket.

L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Cividale padrona del suo destino: se batte Rimini vola ai play-off; BM ON A2/ IL PUNTO SCAFATI: ORA IL DESTINO E' NELLE PROPRIE MANI, PUO' SUCCEDERE! - DI ALESSIO APICELLA; Dino Alonge pronto alla sfida per fare il sindaco: Quando il destino ti chiama non puoi girarti dall'altra parte; Scafati a 40 minuti dalla Serie A, Vitucci: Ora testa a Rimini: è una grande chance.

Rimini Tourism Revolution, al via la nuova fase per il futuro del turismoIl 27 aprile, dalle 10.30 alle 18, al Palacongressi di Rimini si tiene una giornata di approfondimento e confronto in cui prende forma una visione strategica e concreta per il futuro del turismo rimin ... newsrimini.it

Addio a Roversi Monaco. Portò l’università a Rimini e cambiò il destino della RivieraLa scomparsa di Fabio Alberto Roversi Monaco segna la fine di una stagione che ha inciso profondamente anche su Rimini e, più in generale, sulla Riviera romagnola. L’ex rettore dell’Università di ... ilrestodelcarlino.it

Prurito cronico, la sfida della dermatologia: al congresso di Rimini il futuro delle cure personalizzate #Rimini - facebook.com facebook