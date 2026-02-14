Derby Romagnolo cruciale | Dole Rimini-Forlì sfida diretta per la salvezza in Serie A2 Obiettivo riscatto al Flaminio

La partita tra Dole Rimini e Forlì si gioca domenica 15 febbraio alle 18:00 al Flaminio, perché entrambe le squadre cercano punti importanti per la salvezza in Serie A2. La sfida diventa decisiva, visto che un risultato positivo potrebbe cambiare le sorti di entrambe le formazioni. I giocatori sono pronti a dare il massimo in questa battaglia che si preannuncia molto combattuta.

Derby Romagnolo al Flaminio: La Dole Rimini Cerca Riscatto Contro Forlì. Domenica 15 febbraio, alle 18:00 al Flaminio di Rimini, si gioca un derby cruciale per la Serie A2 di basket. La Dole Rimini affronta l’Unieuro Forlì in una sfida che va oltre la rivalità territoriale, diventando una battaglia diretta per la salvezza. Una Situazione Complessa in Classifica. La Dole Rimini arriva a questo scontro reduce da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, un trend negativo che pesa sulla classifica e sulla fiducia della squadra. L’Unieuro Forlì, d’altro canto, è anch’essa coinvolta in una lotta serrata per evitare la retrocessione, con una posizione in classifica tutt’altro che sicura.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket, la Dole Rimini in cerca di riscatto nel derby della Romagna: al Flaminio arriva Forlì La Dole Rimini ha deciso di cambiare rotta dopo aver subito tre sconfitte consecutive in casa, e lo fa affrontando Forlì nel derby della Romagna. Serie A2, Fortitudo sconfitta amara nel Derby: a Rimini vince la Dole Nel derby di Serie A2, la Fortitudo Bologna subisce una sconfitta significativa contro il Dole Basket Rimini. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Basket, la Dole Rimini in cerca di riscatto nel derby della Romagna: al Flaminio arriva ForlìAl Flaminio il derby romagnolo con l'Unieuro Forlì, anch’essa alla ricerca di punti importanti per ritrovare il sorriso ... riminitoday.it Dole e Unieuro, il derby è decisivo. Rbr per rilanciarsi, Forlì per resisteredi Loriano ZannoniC’è il derby e i 14 punti di differenza in classifica d’improvviso assumono un altro significato. Non si cancella il percorso di un anno e i valori in campo, ma in un tale snodo del ... ilrestodelcarlino.it BASKET SERIE A2 - Al Flaminio il derby romagnolo con l'Unieuro Forlì, anch’essa alla ricerca di punti importanti per ritrovare il sorriso facebook