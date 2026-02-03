' Cibo Amico' in un anno recuperati 2mila pasti E dal 2011 il valore tocca i 100mila euro

A Ferrara, il progetto ‘Cibo Amico’ dal 2011 ha già recuperato più di 2.000 pasti per chi ha bisogno. In totale, il valore degli alimenti distribuiti supera i 100mila euro. L’iniziativa, realizzata con Last Minute Market, mira a ridurre gli sprechi e aiutare le persone in difficoltà attraverso il recupero e la redistribuzione del cibo.

Recuperare gli alimenti per chi è in difficoltà. E’ l’obiettivo del progetto ‘Cibo Amico’ in collaborazione con Last Minute Market, che a Ferrara ha preso il via nel 2011. Secondo i dati snocciolati in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in città ad oggi è stato possibile recuperare oltre 25mila pasti (di cui quasi 2mila solo nel 2025), per un valore complessivo che supera i 100mila euro. Un risparmio che ha consentito alla onlus locale coinvolta di investire le risorse così liberate in altri progetti. Si tratta dell’associazione ‘Viale K’ che provvede al ritiro delle eccedenze alimentari e alla loro redistribuzione quotidiana per ‘Casa Mambro’, che si occupa dell’accoglienza di italiani e stranieri in difficoltà sociale e abitativa, e alla mensa dei poveri di via Gaetano Pesci.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

