Disabilità e scuola il decreto 62 2024 e cosa cambia | Rischio deriva sanitaria? Il ruolo del GLO allegati C e C1 strumenti tecnici o leva per ridurre le risorse? Il Punto di Walter Miceli

Durante una puntata del programma Diritto in Cattedra, un avvocato ha analizzato il decreto legislativo 62 del 2024, concentrandosi sui cambiamenti nelle modalità di gestione dell’inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole. È stato discusso il rischio di derivare sanitaria e il ruolo di alcuni allegati tecnici, come il C e il C1, che potrebbero rappresentare strumenti o risorse per l’amministrazione scolastica. La conversazione ha anche toccato aspetti legati alle risorse disponibili e alle implicazioni pratiche del decreto.

Nel corso della trasmissione Diritto in Cattedra di Orizzonte Scuola, condotta da Francesco Bunerro, l’avvocato Walter Miceli ha ricostruito l’impianto del decreto legislativo 62 del 2024, collocandolo in una traiettoria di cambiamento che non è solo tecnico, ma culturale. L'articolo Disabilità e scuola, il decreto 622024 e cosa cambia: Rischio deriva sanitaria? Il ruolo del GLO, allegati C e C1 strumenti tecnici o leva per ridurre le risorse? Il Punto di Walter Miceli.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con avv. Miceli Leggi anche: Riforma disabilità, sintesi del Decreto legislativo 62/2024: cosa cambia dal 2026? Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Studenti con disabilità, tutti i rischi di discriminazione: dal sostegno ridotto all'esclusione dalla gita. No all'auletta di sostegno. Il Punto di Walter Miceli; D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con l'avv. Miceli giovedi 16 aprile; D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con avv. Miceli; Riforma Sostegno e D.Lgs. 62/2024: l'allarme ANIEF sul rischio di riduzione delle cattedre per motivi di bilancio. Studenti con disabilità, tutti i rischi di discriminazione: dal sostegno ridotto all’esclusione dalla gita. No all’auletta di sostegno. Il Punto di Walter MiceliNel corso della diretta streaming condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Walter Miceli (ANIEF) ha affrontato il tema della discriminazione degli studenti con disabilità, spiegando quali siano le si ... orizzontescuola.it Riforma disabilità dal 2027, è scontro tra scuola e genitori. Trapanese e altri esperti a confronto – GUARDA IL VIDEOPer decine di migliaia di famiglie di alunni con disabilità la data da segnare sul calendario è il primo gennaio 2027. Quel giorno, infatti, entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riform ... tecnicadellascuola.it NEL CUORE di Chieti la Walter Tosto ha avuto il coraggio di crescere e cambiare pelle, diventando un punto di... Leggi l'articolo #WalterTosto - facebook.com facebook