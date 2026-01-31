Obesità la Regione Abruzzo verso un nuovo piano di prevenzione e cura | nasce il tavolo tecnico

Da chietitoday.it 31 gen 2026

L’Abruzzo mette in piedi un nuovo tavolo tecnico per affrontare il problema dell’obesità. La Regione vuole migliorare i percorsi di prevenzione e cura, rendendoli più accessibili e continui in tutto il territorio. L’obiettivo è fare dell’Abruzzo un esempio a livello nazionale nella gestione di questa condizione.

L’Abruzzo punta a diventare un esempio a livello nazionale nella gestione dell’obesità, con percorsi di cura strutturati, accessibili e continuativi su tutto il territorio. È quanto emerso dal convegno “Verso una strategia cardiometabolica per proteggere il futuro – Obesità, diabete e.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Obesità Abruzzo

Ultime notizie su Obesità Abruzzo

