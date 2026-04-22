Rifiuti impianti riciclo del Pnrr Gesenu | Rischio di definanziamento subito decreto urgente

Un'azienda del settore dei rifiuti ha richiesto l'adozione immediata di un decreto urgente per completare gli interventi finanziati dal PNRR relativi agli impianti di riciclo. La richiesta si basa sulla necessità di garantire stabilità normativa agli operatori pubblici e privati coinvolti nel settore, in seguito a rischi di definanziamento che potrebbero influire sui progetti già avviati.

"Chiediamo con forza l’adozione di un decreto urgente che consenta di completare gli interventi già finanziati dal PNRR, garantendo certezze normative agli operatori pubblici e privati. Salvaguardando così le risorse già assegnate, dato che in caso di ritardi c'è il rischio di definanziamento".🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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