Decreto PNRR salari e certezza del diritto | perché la battaglia contro il decreto è un boomerang

Il governo ha deciso di inserire nel decreto-legge PNRR norme sugli standard retributivi dei contratti collettivi. La scelta ha scatenato subito proteste da parte di sindacati e opposizioni, che vedono in questa mossa un colpo contro i diritti dei lavoratori. La discussione si è accesa in fretta, e la polemica rischia di complicare ulteriormente il processo di approvazione del decreto.

Il provvedimento del governo sugli standard retributivi dei contratti collettivi di lavoro inserito nella bozza del decreto-legge PNRR attesa oggi al Consiglio dei ministri, è diventato in poche ore oggetto di una campagna politica e sindacale. Una narrazione che parla di "regalo alle imprese" e di "compressione dei diritti dei lavoratori", ma che rischia di ignorare il punto centrale della norma: la tutela della certezza del diritto e, con essa, della sopravvivenza di migliaia di aziende e posti di lavoro. Il cuore della misura è l'articolo 18 del decreto, che interviene sul nodo della retribuzione "giusta".

