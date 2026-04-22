Rifiuti il 25 aprile | stop e cambi di turno tra Legnano e Gallarate

Il servizio di gestione dei rifiuti tra Legnano e Gallarate subirà modifiche operative in occasione del 25 aprile. Per quella giornata, sono previsti stop e cambi di turno nei sistemi di raccolta e smaltimento. Le variazioni riguarderanno le aree interessate dalla festività e saranno comunicate alle utenze per garantire la corretta gestione dei rifiuti. La modifica delle rotazioni entrerà in vigore esclusivamente nella giornata del 25 aprile.

La gestione dei rifiuti nel territorio tra Legnano e l’Altomilanese subirà variazioni operative per la festività del 25 aprile. Aemme linea ambiente ha disposto una riorganizzazione dei turni che colpirà diversi comuni, alternando sospensioni totali a servizi che proseguiranno regolarmente. Per i residenti di Legnano, Canegrate, Magnago e Parabiago, il servizio di raccolta previsto per sabato non avverrà. Le operazioni verranno recuperate lunedì 27 aprile, con l’indicazione precisa di esporre i sacchi la sera di domenica 26. La situazione è differente a Gallarate, dove la festività impone un calendario di recupero più frammentato: l’umido verrà ritirato martedì 28 aprile, i rifiuti indifferenziati mercoledì 29, mentre plastica e vetro sono programmati per sabato 2 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti il 25 aprile: stop e cambi di turno tra Legnano e Gallarate Notizie correlate Rifiuti, cambia la raccolta per il 25 aprile: i nuovi orari a Legnano, Gallarate e nell'AltomilaneseSabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, i servizi di igiene urbana gestiti da Aemme linea ambiente subiranno diverse variazioni. Raccolta rifiuti e isole ecologiche: tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprileModifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di sabato 25 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Modifiche alla raccolta rifiuti: 25 aprile e 1 maggio; Servizi di igiene urbana nei giorni festivi di sabato 25 aprile Anniversario della Liberazione e venerdì 1° maggio Festa del Lavoro; Variazioni servizio Raccolta Rifiuti per festività; Variazione straordinaria servizio di raccolta rifiuti - Aprile 2026. Raccolta rifiuti, variazioni per il 25 aprile: ecco cosa cambia a Legnano e zonaIn occasione del 25 aprile, il servizio di raccolta rifiuti subirà sospensioni e variazioni nei Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente, con recuperi nei giorni successivi e centri di raccolta chiusi ... legnanonews.com 25 aprile e 1 maggio: nessuna variazione nella raccolta dei rifiutiSei Toscana conferma la validità del servizio di raccolta rifiuti porta a porta per le festività del 25 aprile e del 1 maggio ... sienafree.it Paura sulla provinciale, camion dei rifiuti si ribalta: ferito il conducente Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri - facebook.com facebook #COMO *Salvini, 'Variante della Tremezzina, non lasceremo i lavori a metà'* _'Ci sono maggiori costi, c'è un problema di smaltimento dei rifiuti'_ (ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Per la realizzazione della Variante della Tremezzina, nel territorio della provincia di x.com