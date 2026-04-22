Rifiuti ed erbacce scattano controlli e multe

Sono stati avviati controlli nelle aree private per verificare lo stato di pulizia e ordine. Le autorità hanno annunciato sanzioni per i proprietari che non si occupano di mantenere i terreni e gli edifici, anche se disabitati o abbandonati. Sono stati riscontrati casi di presenza di rifiuti e erbacce su diversi immobili. Le ispezioni proseguiranno nelle prossime settimane per verificare il rispetto delle normative.

Dovranno essere i proprietari a provvedere alla cura di terreni e fabbricati, compresi quelli disabitati o abbandonati. "In particolare – si legge nell’avviso pubblico firmato dal comandate della polizia Locale di Corridonia, Alberto Sgolastra – devono provvedere al taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti ". La misura coinvolge poi i proprietari di terreni agricoli e non, con l’aggiunta che "le acque piovane devono essere regimentate e deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso", così anche per i proprietari di fossi e corsi d’acqua minori. "Devono provvedere alla pulizia della vegetazione ed evitare il formarsi di materiali che impediscano il normale deflusso delle acque".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti ed erbacce, scattano controlli e multe Notizie correlate Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multeSacchi neri abbandonati in strada, rifiuti ingombranti ammassati nei parcheggi, buste della spazzatura appoggiate alle campane del vetro. Rifiuti di Fisciano abbandonati a Pellezzano: scattano controlli e multeA Pellezzano continuano, senza sosta, i controlli per frenare l’onda lunga dell’inciviltà diffusa, che in questo caso travalica anche i confini... Tutti gli aggiornamenti Valleverde nell’abbandono. Erbacce e rifiuti ovunque, i marciapiedi sono sparitiNelle ambizioni di chi l’aveva pensata, doveva diventare la zona industriale di Macerata: spazi ampi, strade pianeggianti a quattro corsie, tutto a due passi dalla superstrada. Quasi vent’anni dopo ... ilrestodelcarlino.it Furbetti dei rifiuti e lotta all’abbandono: scattano le multeContinua ad essere monitorato con grande attenzione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte del Comune di Monte Urano. Proprio nelle scorse settimane c’è stata una mirata azione della polizia ... ilrestodelcarlino.it