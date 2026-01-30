Rifiuti dal 2 febbraio nuovi orari per il Centro di raccolta di strada Prati

Da lunedì 2 febbraio cambiano gli orari del centro di raccolta dei rifiuti in strada Prati. Da quel giorno, gli utenti dovranno adattarsi ai nuovi orari per consegnare i materiali. La comunicazione arriva dal Comune, che ha deciso di modificare gli orari per migliorare il servizio e gestire meglio i flussi di persone.

Nuovi orari, a partire dal 2 febbraio, per il Centro di raccolta comunale dei rifiuti che si trova in strada Prati. Lo fa sapere Ambiente sta, sottolineando che le novità sono pensate per "agevolare i conferimenti da parte dell'utenza". In particolare, nei giorni feriali l'apertura verrà anticipata: dal lunedì al venerdì la struttura sarà operativa dalle ore 13:30 alle ore 19:00 (estendendo quindi il servizio rispetto al precedente orario che prevedeva l'apertura alle 15:00). Rimane invece invariato l'orario della giornata del sabato, durante la quale il centro continuerà a essere aperto dalle ore 11:00 alle ore 17:00.🔗 Leggi su Ilpescara.it

