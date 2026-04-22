Un dossier presentato da un rappresentante di Fratelli d’Italia ha sollevato preoccupazioni sull’attuale gestione del servizio rifiuti nella città di Alessandria. Il documento evidenzia possibili rischi di svendita del patrimonio pubblico legati all’affidamento del servizio alla società Amag Ambiente. La presentazione ha attirato l’attenzione dell’amministrazione comunale, che ora si trova a valutare le implicazioni di questa posizione.

Un dossier critico presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, ha scosso l’amministrazione di Alessandria, mettendo in luce potenziali svantaggi per la collettività nella gestione del servizio rifiuti attraverso Amag Ambiente. La polemica nasce da una serie di delibere, nello specifico la 101 e la 102, che accelerano il passaggio della società partecipata verso un modello misto pubblico-privato, proprio mentre si registrano dimissioni improvvise ai vertici dell’ente. Valutazioni economiche e rischi sulla proprietà pubblica. Il cuore dello scontro risiede nelle cifre che definiscono il valore della società incaricata della gestione dei rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti ad Alessandria: rischio svendita del patrimonio pubblico

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